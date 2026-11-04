Demokrata előretörés az amerikai félidős választásokon

Az amerikai Kongresszus mindkét házát visszavették a demokraták a republikánusoktól az Egyesült Államok félidős választásán. Ráadásul győztek a republikánus bástyáknak számító Kansas és Texas államokban is. Előbbinél utoljára 1932-ben, utóbbinál 1988-ban győzött demokrata szenátorjelölt a választáson.

Előretörtek a demokraták a félidős választásokon (Forrás: Hír TV)

Demokrata előretörés a félidős választáson

Az átrendeződés léptékét érzékelteti, hogy öt olyan államban is a demokrata szenátorjelöltek szereztek mandátumot, ahol két éve még több mint tíz százalékponttal republikánusok győztek. A demokraták kongresszusi többsége jelentősen megnehezítheti Donald Trump amerikai elnök törvényhozási programjának megvalósítását.

A Washingtonban hatalmon lévő párt hagyományosan veszít helyeket a félidős választások éveiben. A Republikánus Párt emellett kihívásokkal teli politikai légkörrel néz szembe, amelyet a tartós infláció táplál, részben az Iránnal folytatott népszerűtlen háborúhoz, valamint Trump egyre negatívabb népszerűségi mutatóihoz kapcsolódóan.