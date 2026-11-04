Az aszály az egész magyar gazdaságot is visszahúzta

Az aszály hatása messze túlnyúlik a szántóföldeken, a hazai gazdaság növekedését is érezhetően fékezte. A KSH adatai szerint a harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal bővült a GDP az előző három hónaphoz képest. Az ipar erősödött, ám a mezőgazdaság teljesítménye jelentősen visszaesett.

Aszály sújtja a gazdaságot (Forrás: Hír TV)

Program az aszály kezelésére

A folyószabályozás, a vízelvezetésre épülő gazdálkodás, a nedvességpazarló növénytermesztési technológiák és a klímaváltozás együttesen idézték elő, hogy Magyarországon különösen súlyos a talajvízszint csökkenése. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora a megoldást a víz helyben tartásában, a mezőgazdasági technológiák átalakításában és a gazdálkodói szemléletváltásban látja.

A kormány négyéves vízmegtartási programot indítana, amellyel a csapadék és a belvíz helyben tartását mozdítanák elő. A vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések kerete 2027-ben 49 milliárdról 221 milliárd forintra emelkedik. Mennyire készült fel a tárca erre a feladatra, milyen szakmai érvek alapján dolgoznak?