Alkotmányos válság Lengyelországban

Alkotmányos válság bontakozott ki Lengyelországban az Alkotmánybíróság körül, amely az ellentétes politikai táborokhoz tartozó Karol Nawrocki köztársasági elnök és Donald Tusk miniszterelnök között újabb összeütközést hozott. A válság miatt három nagykövet adta be a lemondását.

Tóth Máté a lengyel alkotmányos válságról (Forrás: Hír TV)

Jarosław Kaczynski, a legnagyobb ellenzéki párt, a PiS elnöke szerint az Alkotmánybíróság a szabadság utolsó bástyája Lengyelországban. Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök pedig azt mondta, hogy akár polgárháború is kitörhet.