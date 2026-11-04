Örökbe fogadnál egy kutyát? Ezt érdemes tudnod, mielőtt hazaviszed új társadat

Egy kutya örökbefogadása nemcsak egy állat életét változtathatja meg, hanem az egész családét is. A menhelyről érkező négylábúak sokszor bizonytalan múlttal, rossz tapasztalatokkal vagy éppen hosszú hónapok, évek várakozása után kerülnek szerető otthonba. A befogadás azonban nem ér véget azzal, hogy hazavisszük új társunkat. A bizalom kialakítása, az új környezet megszokása és a közös szabályok megteremtése időt, türelmet és következetességet igényel.

De honnan tudhatjuk, hogy készen állunk egy kutya befogadására? Hogyan válasszuk ki a hozzánk illő négylábút, és mit tehetünk azért, hogy az első hetek valóban egy hosszú, boldog kapcsolat kezdetét jelentsék?

Erről beszélgettünk Dr. Koleszár Istvánnal, a Rex Kutyaotthon vezetőjével.