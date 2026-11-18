„A Tiszának prioritás az egészségügy” – jelentette ki az egészségügyi miniszter szerda reggel a parlamentben a jövő évi költségvetés vitáján. Hegedűs Zsolt azt mondta, a kabinet azonban tudja, hogy van még tennivaló az orvosi bérek terén, és azt ígérte: tárgyalni fognak róla. Ráadásul nem ez az első eset, amikor hitegették az egészségügyben dolgozókat béremelésekkel.

Hétfőn tizenhárom ápoló mondott fel az Országos Baleseti Intézet intenzív osztályán. A döntésük hátterében a bérfeszültségek állnak, amit a nyáron írásban jeleztek is a vezetőségnek, ezt követően a főigazgató személyesen tett ígéretet egy 20 százalékos béremelésre november 1-jétől. Az ígéret ellenére végül a dolgozók elutasító levelet kaptak az ápolási igazgatóságtól, ezért döntöttek a felmondás mellett. Az egyik még ott dolgozó ápoló arcát nem vállalta, csak névtelenül nyilatkozott híradónknak.

– Itt nyár közepe óta folytak erről tárgyalások, amiről egyébként mi, szakdolgozók, csak ilyen szóbeli tájékoztatást kapunk, tehát hivatalosan írásban velünk ezt nem kommunikálták, csak ugye ígérgetések voltak, hogy hát már ugye novembertől megkapjuk ezt a 20 százalékos emelést, de másnapra kaptunk egy hivatalos e-mailt, hogy a kórháznak olyan adósságai vannak, hogy sajnos erre nincsen keret, és a költségvetési biztos nem hagyta jóvá a fizetésemelést – nyilatkozott az ápoló.

Mivel az intenzív osztályon dolgozó szakápolók fele felmondott az Országos Baleseti Intézetben, bedőlhet a traumatológiai ellátás Magyarország legnagyobb kapacitású ellátóhelyén - erre hívta fel a figyelmet a korábbi egészségügyi államtitkár. Takács Péter hozzátette, hogy az országos Baleseti Intézetben a dolgozók nem az előző kormány miatt mondtak fel, hanem azért, mert a jelenlegi kormány átverte őket.

A témában megkerestük az Egészségügyi Minisztériumot. Érdeklődtünk, hogy milyen megoldással állnak elő a kialakult helyzetre, illetve megkérdeztük, hogy veszélybe kerül-e az ellátás, ha az intenzív osztály ápolóinak majdnem fele távozik? Adásunk kezdéséig azonban nem kaptunk visszajelzést.