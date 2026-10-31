Belgrádba látogatott Orbán Viktor, találkozott Pásztor Bálinttal és Alekszandar Vucsiccsal

Belgrádban találkozott Orbán Viktor és Pásztor Bálint. A találkozóról a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke számolt be közösségi oldalán. A politikus úgy fogalmazott: a barátok barátok maradnak.

Orbán Viktor Belgrádban (Forrás: Hír TV)

Pásztor Bálint korábban Budapesten mondott köszönetet Orbán Viktornak mindazért, amit az elmúlt tizenhat évben a vajdasági magyar közösségért tett.

A VMSZ politikusa mellett a leköszönő szerb elnökkel is találkozott a Fidesz elnöke. Alekszandar Vucsiccsal közös videóban osztották meg, hogy folytatják az együttműködésüket.