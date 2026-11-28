Kulcsfontosságú előrehozott választásokat tartanak vasárnap Spanyolországban.

A Politico kutatásában a válaszadók harmada jelezte, a fő céljuk eltávolítani a szocialista Pedro Sanchez miniszterelnököt.

A felmérések szerint a jobbközép Néppárt a legesélyesebb a választás megnyerésére, de várhatóan önállóan nem tud kormányt alakítani, kizárólag a Patrióták pártcsaládja tartozó jobboldali Vox-szal.

A téma kapcsán Farkas Vajk Spanyolország-szakértőt kapcsoltuk.