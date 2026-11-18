A Tisza-kormányban egymást érik a személycserék: alig néhány hónappal a hivatalba lépés után több minisztériumból is távoztak államtitkárok és helyettes államtitkárok.

A Honvédelmi Minisztériumból most Szőnyegi János távozott, de az energetikai, a vidékfejlesztési és a szociális tárcánál is sorra ürülnek meg a vezetői székek.

Van, akit felmentettek, mások maguk mondtak le, és olyan is akad, akitől a minisztere vált meg.

Sajtóértesülések szerint a lemondás hátterében az áll, hogy a nyitottakták.hu-n III/IV-es foglalkoztatott személyként szerepel egy bizonyos Szönyegi János, a helyettes államtitkár nevével majdnem azonos név. Az ügynökaktákban azonban rövid ö-vel van megjelölve a név. A HVG azt is megkérdezte a tárcától, hogy a megjelölt személy, valóban a tiszás államtitkár-e. Ruszin-Szendiék azonban erre nem válaszoltak.