Tizenegyes döntött a Ferencváros - Kisvárda mérkőzésen

A tartalomból:

Korábban elhalasztott mérkőzéseket pótoltak a múlt héten a labdarúgó Fizz Ligában az ötödik fordulóból. A Ferencváros a Kisvárdához látogatott, a két fél összecsapásán pedig egy tizenegyes döntött.

A Rapid Wien elleni konferencialiga mérkőzés miatt maradt el a fehér mezes ETO-nak a Kazincbarcika elleni találkozója még augusztusról.

A Mikulás rögtön a meccs elején már a 3. percben egy Lukács-gólt hozhatott volna a sötét mezes Puskás Akadémiának, miután egy rosszul sikerült debreceni szabadrúgás-variációt követően ugorhatott ki a válogatott támadó, aki hiába gyalogolt be a tizenhatosig, óriási ziccerét elpuskázta.

A 20. percben egy érdekes szituáció után szerzett vezetést a zöld mezes Paks: Horváth Artúr és Papp Kristóf ütközött, utóbbi pedig a földön maradt, azonban Karakó játékvezető tovább engedte a játékot.

Lando Norris lett a Forma-1 új világbajnoka! A McLaren brit pilótája egy végletekig kiélezett küzdelemben végül 2 ponttal előzte meg összetettben a címvédő Max Verstappent.

A csoportkör első két mérkőzésén hozta a kötelezőt a magyar-válogatott, Szenegált 26-17-re, míg Iránt 47-13-ra győzte le Golovin Vlagyimir együttese.

Hibázási lehetőség nélkül lépett pályára a piros mezes Veszprém a Sporting ellen, ugyanis ahhoz, hogy maradjon esélye a csoport első két helyére a bakonyi együttesnek, több pontot nem hullajthat el a BL-ben.

