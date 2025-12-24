Olasz karácsony Budapesten

Gianni Annoni: "Vágyunk a hóra, vágyunk a hangulatra, vágyunk a hittségre, vagy éppen ez a zárkózottság. A karácsony szerintem egy abszolút jó apropó, hogy tudjunk bocsátani, magunkba nézni, együtt lenni, nevetni. Szerintem kötelező nem bele stresszelni, hogy miért nem kaptam meg, vagy miért nincs itt. Inkább emlékezzünk az évre. Remélem azt, hogy mindenki ott lesz, ahol lennie kell a családjával."

Ilyenkor a legtöbb családban le vannak osztva a szerepkörök. Van aki fát vásárol, lakást díszít, takarít és persze van aki ilyenkor egész álló nap a konyhában robotol.

