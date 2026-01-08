Kozmikus évad: napfogyatkozás, bolygótánc és holdmissziók éve jön

Napnyugtába forduló napfogyatkozás, látványos bolygóegyüttállások, hullócsillag-záporok – és közben az emberiség újra elindulhat a Hold felé. Fockter Zoltán csillagász szerint ilyen sűrű, izgalmas égi program ritkán jut egyetlen évre. A Radarban bemutattuk, hogy mikor és hova érdemes felnézni, hogy egyetlen kozmikus pillanatról se maradjunk le.

2026 nemcsak egy év lesz a naptárban, hanem egy kozmikus élményfolyam is: lenyugvó napsarlóval, eggyüttálló bolygókkal, hullócsillag-záporokkal – és azzal a tudattal, hogy az ember újra közelebb kerülhet a Holdhoz.