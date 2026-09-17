Az animáció mesterei másképp mutatják meg magukat – különleges kiállítás nyílt a Pesti Vigadóban

Az animáció világából ismert alkotók ezúttal képzőművészként mutatkoznak be a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia A Lélek tükre című kiállításán harmincöt művész festményei, grafikái és plasztikái kaptak helyet.

A tárlat azt mutatja meg, hogyan él tovább ugyanaz az alkotói gondolat a mozgóképen túl, egy rajzban, egy festményben vagy éppen egy térbeli műben.

A Lélek tükre című kiállítás harmincöt alkotó munkáin keresztül mutatja meg az animáció és a képzőművészet közös világát. A Magyar Művészeti Akadémia tárlata október 29-éig látogatható a Pesti Vigadó hatodik emeleti kiállítótereiben.