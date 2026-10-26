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Norvégiából költözött Veszprémbe Aldaana, a fenséges szibériai tigris

Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert: a hároméves Aldaana a norvégiai Kristiansand Zoo-ból érkezett új otthonába, és a közzétett videó tanúsága szerint már a külső kifutót is sikeresen birtokba vette.

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  • Forrás: Veol.hu
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A ritka és veszélyeztetett faj képviselőjeként érkező nagymacska nevét a szibériai Aldan folyóról kapta, ezzel is tisztelegve az eredeti, távol-keleti élőhelye előtt. Az állatkertek és a nemzetközi tenyészprogramok kiemelt szerepet játszanak a fenséges ragadozók védelmében, Aldaana veszprémi otthonra találása pedig újabb örömteli állomás ebben a munkában - olvasható a Veol.hu cikkében.

A teljes cikket a Veol.hu oldalon olvashatják el.

Borítókép: Az új lakó Norvégiából érkezett a Veszprémi Állatkertbe (Fotó: MW-archív)

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