Norvégiából költözött Veszprémbe Aldaana, a fenséges szibériai tigris

A ritka és veszélyeztetett faj képviselőjeként érkező nagymacska nevét a szibériai Aldan folyóról kapta, ezzel is tisztelegve az eredeti, távol-keleti élőhelye előtt. Az állatkertek és a nemzetközi tenyészprogramok kiemelt szerepet játszanak a fenséges ragadozók védelmében, Aldaana veszprémi otthonra találása pedig újabb örömteli állomás ebben a munkában - olvasható a Veol.hu cikkében.

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Borítókép: Az új lakó Norvégiából érkezett a Veszprémi Állatkertbe (Fotó: MW-archív)