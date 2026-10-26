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Vészjósló fordulat az óceánokban: Európa éghajlata is megváltozhat, de van remény

A helyreállás lehetősége nem jelent gyors megoldást.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Egyre látványosabb jelei vannak a tengerek melegedésének: átalakul az élővilág, és veszélybe kerülnek a part menti otthonok. Az óceánok változásai azonban Európa éghajlatára is hatással lehetnek. Egy új kutatás szerint van esély az egyik meghatározó áramlási rendszer helyreállására — de ehhez a felmelegedést is vissza kellene fordítani.

A helyreállás lehetősége azonban nem jelent gyors megoldást. A változások következményei évszázadokon át fennmaradhatnak, az egyszer már elolvadt grönlandi jégtakaró pedig a tanulmány szerint a melegedés megfordításával sem állítható helyre.

 

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