Édesanyja sorsáról és saját pályakezdéséről is vallott Szűcs Judith

Az Ikon című műsor vendégeként Szűcs Judith személyes családi történeteket osztott meg Budai Ivettel.

Felidézte, hogy édesanyja már hatéves korától dolgozott, később egy tehetős családhoz került takarítani, ahol megismerkedett Judith cipész édesapjával. Házasságukból születtek gyermekeik. Az énekesnő arról is beszélt, hogy gyermekként nem érzékelte családja anyagi nehézségeit, valamint azt is elmesélte, hogyan jutott el a Ki mit tud? című tehetségkutató műsorba.