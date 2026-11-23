A természetben számtalan gombafajjal találkozhatunk, felismerésük azonban még a tapasztalt gombászoknak is kihívást jelenthet. Pécsett amatőrök mérték össze tudásukat egy különleges versenyen, ahol harminc különböző gombafajt kellett mindössze húsz perc alatt azonosítaniuk. A megmérettetést egy rendkívüli gombaszezon előzte meg: az idei szárazság ugyanis alaposan felborította az erdők megszokott őszi rendjét.

A gombagyűjtés ma már korántsem csak arról szól, hogy mi kerülhet a vacsoraasztalra. A természetjárók egyre gyakrabban fényképezik le a talált példányokat, majd az interneten próbálják azonosítani őket. A közösségi oldalakon és a különböző alkalmazásokban szinte minden gombának akad egy-egy önjelölt szakértője. Csakhogy a fényképek alapján történő azonosítás nem mindig megbízható. A pécsi vásárcsarnok gombaszakellenőre szerint az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott az emberek érdeklődése.