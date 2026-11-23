Kötelezőváltás: Érdemes tanácsot kérni a közvetítőktől
Közeledik év vége, vele együtt pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás váltásának évfordulója. Ez természetesen csak a 2010 január 1. előtt vásárolt autók tulajdonosaira vonatkozik, a később vásárolt gépkocsiknak az adott vásárlás időpontjához igazodik a fordulónap – derült ki Napindító című műsorunkból.
Vendégünk, Papp Lajos a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy nem is feltétlenül a díj a legfontosabb, ha káresemény történik, akkor a kárszolgáltatás sokkal lényegesebb tényező, mint maga a díj. Mindenesetre érdemes tanácsot kérni a közvetítőktől – ajánlotta Papp Lajos.
A biztosítóknak 55 nappal az évforduló előtt meg kell küldenie a index-díjat, amelyben értesítenek a következő évi díjakról.