Január 7-én cirkuszfesztivál a Fővárosi Nagycirkuszban

Európában egyedülálló módon, január 7-én egy Hollywood-ot idéző show, a Red Carpet Show kerül megrendezésre a Fővárosi Nagycirkusz előtti téren, ahol ünnepélyes keretek között vonulnak be a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon fellépő artistaművészek és a nemzetközi szakmai zsűri tagjai. Az esemény rendezői a Rippel fivérek, Hortobágyi Károly-díjas magyar artistaművészek, kilencszeres világrekorderek, Guinness-rekorderek, Magyarország Érdemes Művészei, Sport és Művészet Nagykövetek.