Technológiai fejlődés 2025-ben

Január 1-én új kibervédelmi törvény lépett életbe Magyarországon, a Dance hack program a táncművészetet ötvözi a modern technológiával, manapság pedig már digitális interaktív táblákon illusztrálják a tanárok a tananyagot. Az orvostudomány sem maradt érintetlen, a Semmelweis Egyetem kutatói bőrbetegségek felismerésében tesztelték a legismertebb mesterségesintelligencia-alkalmazásokat, a mezőgazdaságban pedig drónokkal permetezik a növényeket.

Ez nem a jövő, hanem nagyon is a jelen, a teljes adás a videóban megtekinthető.