A nagy vidékjáró Pesten parádézik: Újabb unalmas séta a Karmelitához

Úgy tűnik, a nagy vidékjáró Tisza Párt elnökének komoly kihívást jelent a magyar földrajz, vagy csak egyszerűen kényelmesebb a körúton belül forradalmárt játszani. Bár korábban hangzatosan Mohács volt a beharangozott célpont, a jelek szerint az túl messze esett a kedvenc kávézóktól. Így aztán maradt a jól bevált, unalomig ismert forgatókönyv: gyülekező a Deák Ferenc téren, majd egy kis testedzés gyanánt séta a Karmelita kolostor elé. Micsoda innováció! A "messiás" ismét bebizonyította, hogy az ígéretei körülbelül annyit érnek, mint a Tisza Párt gazdasági programja. A helyszínen kénytelen jelen lenni tudósítónk, Méhész András is, aki saját szemével nézi végig az újabb pesti egó-tripet. A hívek persze lelkesen követik vezérüket, még akkor is, ha az egyik nap keletre, a másik nap nyugatra indul.