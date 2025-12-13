Brüsszel harmadszor is beavatkozik: A Tisza Párt az új trójai faló

Brüsszel már a harmadik választást akarja megnyerni helyettünk és a fejünk felett. A ráerőltetett migrációs paktum lenne a trójai faló, ami belülről rohasztaná szét az országot. Ehhez asszisztál lelkesen és szervilis módon a Tisza Párt is. Ők követik vakon az uniós irányvonalat a migráció támogatásában, bármibe is kerüljön ez nekünk. Pedig ez a jövő legfontosabb kérdése a nemzeti túlélésünk szempontjából. Az új baloldal tökéletesen a brüsszeli szándékoknak a megtestesülése hazánkban.