A tartalomból:

Amerikai kutatócég: A választók többsége valódinak tartja a Tisza Párt megszorító csomagját.

Tarr Zoltán szerint a Tisza Párt készen áll a kormányzásra.

Egy jobboldali szavazó szerint az elmúlt tizenöt évben egyre jobban élünk, ezért szavaz a Fideszre.

Menczer Tamás az év legabszurdabb és leghihetetlenebb folytatta a Népszava újságírójával.

Egy AI-jal szerkesztett hamis videó terjed az interneten a HírTV Paláver című műsoráról.

Hollandiában már a háborúra készítik fel az embereket.

A Tisza jelöltje Hajdúböszörmény polgármestere kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek.

A "Messiás" által megadott három feltétel teljesülése esetén a tiszás jelöltek vitázhatnak a Fidesz jelöltjeivel.

