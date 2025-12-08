NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Amerikai kutatócég: A választók többsége valódinak tartja a Tisza Párt megszorító csomagját

Az adás vendége Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Deák Dániel, a XXI. Század vezető elemzője és Takács Péter egészségügyi államtitkár volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

A tartalomból:

Amerikai kutatócég:  A választók többsége valódinak tartja a Tisza Párt megszorító csomagját.

Tarr Zoltán szerint a Tisza Párt készen áll a kormányzásra.

Egy jobboldali szavazó szerint az elmúlt tizenöt évben egyre jobban élünk, ezért szavaz a Fideszre.

Menczer Tamás az év legabszurdabb és leghihetetlenebb folytatta a Népszava újságírójával.

Egy AI-jal szerkesztett hamis videó terjed az interneten a HírTV Paláver című műsoráról.

Hollandiában már a háborúra készítik fel az embereket.

A Tisza jelöltje Hajdúböszörmény polgármestere kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek.

A "Messiás" által megadott három feltétel teljesülése esetén a tiszás jelöltek vitázhatnak a Fidesz jelöltjeivel.

 

Teljes adás:

 

 

