Az adás témái:

Washington közölte: Európa országait a „civilizációs megsemmisülés” fenyegeti.

Orbán Viktor Washington és Moszkva után Törökországba utazott.

Elon Musk alaposan megleckéztette Ursula von der Leyenéket.

A magyarok többsége szerint valódi a Tisza Párt megszorítócsomagja.

Megsértette a Tisza Párt etikai kódexét Ruszin-Szendi Romulusz.

Donald Trump fia üzent Zelenszkijnek: Washington nem lesz tovább az idióta a csekkfüzettel.

Az adás vendégei:

ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint ez egy lesújtó dokumentum Európára nézve, ugyanis ez a stratégia nemzetbiztonsági szempontból egyáltalán nem számol Európával,

Kovács András aki azt hangsúlyozza, hogy az amerikai vezetés láthatóan azzal a politikai elittel szeretne együtt dolgozni, akik most ellenzékben vannak Nyugat-Euróában,

és Bálint Botond, aki szerint be kell látni, hogy Európa hajója elment, és a legmegdöbbentőbb az, hogy a demográfiai előrejelzésekben már 30-35 évvel ezelőtt előrevetítették azt, ami most van Európában.

Teljes adás: