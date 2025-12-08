A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.
Az adás témái:
Washington közölte: Európa országait a „civilizációs megsemmisülés” fenyegeti.
Orbán Viktor Washington és Moszkva után Törökországba utazott.
Elon Musk alaposan megleckéztette Ursula von der Leyenéket.
A magyarok többsége szerint valódi a Tisza Párt megszorítócsomagja.
Megsértette a Tisza Párt etikai kódexét Ruszin-Szendi Romulusz.
Donald Trump fia üzent Zelenszkijnek: Washington nem lesz tovább az idióta a csekkfüzettel.
Az adás vendégei:
ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint ez egy lesújtó dokumentum Európára nézve, ugyanis ez a stratégia nemzetbiztonsági szempontból egyáltalán nem számol Európával,
Kovács András aki azt hangsúlyozza, hogy az amerikai vezetés láthatóan azzal a politikai elittel szeretne együtt dolgozni, akik most ellenzékben vannak Nyugat-Euróában,
és Bálint Botond, aki szerint be kell látni, hogy Európa hajója elment, és a legmegdöbbentőbb az, hogy a demográfiai előrejelzésekben már 30-35 évvel ezelőtt előrevetítették azt, ami most van Európában.
Teljes adás: