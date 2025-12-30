Antiszemitizmus elleni törvényjavaslatot terjeszt be az olasz jobboldal a növekvő zsidógyűlölet miatt

2023 október 7. Így kezdődött a gázai háború. A Hamasz terrorszervezet váratlan támadássorozatot indított Izrael ellen. A brutális terrorakcióban több mint 1,200 izraeli meghalt, 3,400 megsebesült és a terroristák több mint 251 túszt ejtettek. Az elhurcolt emberek között idősek, nők és gyerekek is voltak. Őket alagutakban őrizték akár hosszú hónapokon keresztül volt, akivel megásatták saját sírját is.

Az olasz palesztinpárti tüntetők a zsidó állam válaszlépései ellen tiltakoznak a nyáron.

A szélsőbaloldali csoportok megmozdulásai sok muszlim férfi is részt vett. Összeverekedtek a rendőrökkel, és törtek-zúztak az utcákon, Izraelt gyalázták és antiszemita jelszavakat kiabáltak. Ezek a szervezetek most is tüntettek az olasz parlament előtt, mert aggódnak a készülő törvénytervezet miatt.

„Ez a törvényjavaslat gyakorlatilag azt jelentené, hogy bárki, aki rosszat mond Izraelről, antiszemitának minősülne, és ezért letartóztatnák, valamint büntetőeljárás alá vonnák. Ez ellentétes az olasz alkotmány és a szólásszabadság elveivel. Addig tüntetünk, amíg népirtás van a Közel-Keleten" - közölte egy résztvevő.

A Forza Italia szenátora, Maurizio Gasparri szerint azonban nem megengedhető, hogy a zsidóknak félniük kelljen Olaszországban. Ugyanez igaz az Izrael mellett felszólaló újságírókra és történészekre, akiket gyakran nem engednek előadni az egyetemeken. Szerinte nemzetközi szinten is egy erős antiszemita hullám tapasztalható.

„A szenátusban az antiszemitizmust büntető szabályok szigorításáról tárgyalunk. És felháborító, hogy egy Demokrata Párti képviselőt gyakorlatilag beperelt a saját pártja, mert ő is támogatja a jobboldali javaslatot a szigorúbb szabályok bevezetéséről. Közben a baloldal több képviselője olyan muszlim vezetőkkel áll kapcsolatban, akik a Hamaszhoz kötődnek, és ezért börtönben vannak" - hangsúlyozta a jobboldali politikus.

Az olasz baloldal ugyanis azt is követeli, hogy Olaszország lépjen ki az Izraellel közös rakétafejlesztésből. A baloldali vezetésű Toszkána, Emilia-Romagna és Puglia tartományok már hivatalosan meg is szakították a kapcsolatot a zsidó állammal.