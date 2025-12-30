Trump: Az Egyesült Államok nem tűri el Irán újrafegyverkezését

Az amerikai elnök Benjamin Netanjahuval folytatott egyeztetése után hangsúlyozta: nem tűri el Irán újrafegyverkezését. Tisztában van Teherán lépéseivel, és szükség esetén gyors katonai válaszra is készek.

Donald Trump a Gázában történő helyzetekről is beszámolt és leszögezte, hogy a tűzszünet csak akkor lehet tartós, ha a Hamász lefegyverzi magát. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a gázai béketerv minél hamarabb eléri a második szakaszát. Továbbá hangsúlyozta, hogy Gáza újjáépítése hamarosan megkezdődhet. Benjamin Netanjahu szerint az amerikai elnök valódi reformot akar elérni Gázában.

Az izraeli kormányfő a találkozót nagyon produktívnak nevezte, és megerősítette, hogy Izrael és az Egyesült Államok szorosan együttműködik Gáza, Irán és Libanon ügyében is. Az izraeli miniszterelnök bejelentette azt is, hogy Trump megkapja Izrael legmagasabb polgári kitüntetését az ország biztonságáért tett erőfeszítéseiért.