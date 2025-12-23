Gulyás Gergely: Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása

Hatalmas pénzügyi segítséget kapnak a magyarok az év elején a kormány legújabb intézkedéseinek köszönhetően. Gulyás Gergely bejelentette, hogy január elsejével teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása. Ez a lépés országszerte egymillió családot érint, akik így jelentős összeget spórolhatnak meg a mindennapokban. A miniszter megerősítette, hogy a nyugdíjasok sem maradnak ki a jóból, hiszen fokozatosan bevezetésre kerül a 14. havi nyugdíj, amelynek első részlete februárban érkezik. A kormány ezzel tartja magát a korábbi vállalása szerinti ütemtervhez. A pénztárcákban érezhető változás lesz, hiszen a nagycsaládosoknál havonta 198 ezer forinttal több maradhat.

Gulyás Gergely a Kormányinfón ismertette a januárban életbe lépő átfogó családtámogatási és nyugdíjintézkedéseket.