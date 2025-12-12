Támadást indított a német Bild magazin a Meloni kormány ellen. A lap azzal vádolta Rómát, hogy semmibe veszi a Dublini egyezményt és nem fogadja vissza azokat a migránsokat, amelyek Olaszországban léptek az Unió területére.

Németország 2025 első felében arra kérte az olasz kormányt, hogy fogadjon vissza 3824, eredetileg Olaszországban regisztrált migránst, de közülük senkit sem szállítottak át. A megállapodás ugyan jövő nyártól, az EU új migrációs paktumának bevezetéstől kezdve megszűnik majd.