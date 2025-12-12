NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Támadást indított a német Bild magazin a Meloni-kormány ellen

Támadást indított a német Bild magazin a Meloni-kormány ellen

Németország visszaküldi Olaszországba és Görögországba az illegálisan érkezőket.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Támadást indított a német Bild magazin a Meloni kormány ellen. A lap azzal vádolta Rómát, hogy semmibe veszi a Dublini egyezményt és nem fogadja vissza azokat a migránsokat, amelyek Olaszországban léptek az Unió területére. 
Németország 2025 első felében arra kérte az olasz kormányt, hogy fogadjon vissza 3824, eredetileg Olaszországban regisztrált migránst, de közülük senkit sem szállítottak át. A megállapodás ugyan jövő nyártól, az EU új migrációs paktumának bevezetéstől kezdve megszűnik majd. 

 

 

Továbbiak a témában