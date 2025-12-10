Alvilági bosszú: Molnár Péter meggyilkolásának háttere

Egy sötét fejezet zárult be a magyar bűnügyi történelemben: a rendőrség sikeresen megoldott egy csaknem három évtizedes "döglött ügyet", a Balatonalmádiban elkövetett 1997-es robbantást. Az alvilági leszámolás ügyében hat férfit gyanúsítanak. A merénylet túlélője, Németh Krisztián, akit Molnár Péterrel együtt robbantottak fel, megdöbbentő interjút adott a Hír TV Riasztás című bűnügyi műsorának.
