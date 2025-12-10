Alvilági bosszú: Molnár Péter meggyilkolásának háttere

A rendőrség kitartó munkája révén végre sikerült lezárni a nyomozást, és a hatóság megoldott egy évtizedek óta húzódó döglött ügyet, amely a kilencvenes évek bűnözési hullámának egyik legkegyetlenebb fejezete volt. Az áldozat, Molnár Péter egy előre kitervelt merényletben vesztette életét, amelyet a nyomozók most már bizonyítottan egy rivális csoportok közötti alvilági leszámolással hoztak összefüggésbe. Az áttörést a letartóztatottak beismerő vallomása hozta meg, amelynek köszönhetően a mozaikdarabok a helyükre kerültek. Az ügy megrázó részleteiről a csodával határos módon megmenekült robbantás túlélője, Németh Krisztián beszélt a Hír TV Riasztás című bűnügyi magazinjában, feltárva a végzetes nap eseményeit.