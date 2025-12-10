Gyászba borult a teátrum: Balázs Péter halálával egy korszak zárult le

Szegényebb lett a magyar kultúra, és csendesebb a színpad. Balázs Péter nem csupán egy színész vagy igazgató volt, hanem intézmény: a humor, a tartás és a szakmai alázat megtestesítője, aki tizennégy éven át vezette biztos kézzel a szolnoki színházat, és akinek hangján generációk nőttek fel.
Mély megrendüléssel értesült az ország arról, hogy elhunyt Balázs Péter, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója, akinek távozásával a magyar színházi élet egyik legkarakteresebb, pótolhatatlan alakját veszítettük el. A lesújtó hír nyomán a gyász nemcsak a szolnoki társulatot, hanem a közönséget is sújtja, hiszen vezetése alatt olyan tradíciók születtek, mint a legendás Szilveszteri Gála, miközben hangjával és játékával évtizedeken át szolgáltatott kulturális élményt.