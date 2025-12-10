Gyászba borult a teátrum: Balázs Péter halálával egy korszak zárult le

Mély megrendüléssel értesült az ország arról, hogy elhunyt Balázs Péter, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója, akinek távozásával a magyar színházi élet egyik legkarakteresebb, pótolhatatlan alakját veszítettük el. A lesújtó hír nyomán a gyász nemcsak a szolnoki társulatot, hanem a közönséget is sújtja, hiszen vezetése alatt olyan tradíciók születtek, mint a legendás Szilveszteri Gála, miközben hangjával és játékával évtizedeken át szolgáltatott kulturális élményt.