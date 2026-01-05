A világfigyelem középpontjában: Hatalmas bejelentéseket tett a miniszterelnök

A világ szeme ismét Budapestre szegeződött, ahol Orbán Viktor a tőle megszokott magabiztossággal tartotta meg évindító nemzetközi sajtótájékoztatóját. A kormányfő a Karmelitában fogadta a külföldi és hazai újságírókat, ahol konkrét, az emberek életét segítő terveket jelentett be. Kiemelte, hogy 2026-ban a bővülő családtámogatások kerülnek a kormányzati politika fókuszába, ezzel is garantálva a magyar családok anyagi biztonságát. Emellett jelentős mértékben emelkednek a béren kívüli juttatások, ami közvetlen és érezhető segítséget jelent majd a munkavállalók százezreinek. A miniszterelnök minden mozdulatából és válaszából sugárzott a felkészültség, valamint az a fajta stratégiai nyugalom, amelyre ma Európában talán a legnagyobb szükség van.