Így néz ki egy cselekvőképes állam: olajozott gépezetként működik a védekezés

Ismét bebizonyosodott, hogy ha a baj kopogtat, a kormány és az állami szervek nem ijednek meg a feladattól. Az Operatív Törzs koordinációja mellett országszerte megfeszített munka zajlik a téli időjárás okozta kihívások leküzdésére. Ez nem szerencse kérdése, hanem a profizmus diadala. A közútkezelő munkagépei és a katasztrófavédelem egységei óraműpontossággal végzik a dolgukat, biztosítva, hogy az élet ne álljon meg. A sikeres védekezés kulcsa a stratégiai tervezés: a sókészletek feltöltve, a gépek az utakon, az emberi erőforrás pedig maximális fordulatszámon pörög. Miközben az elemek tombolnak, a magyar államgépezet csendes határozottsággal garantálja a biztonságot minden állampolgár számára.