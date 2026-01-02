NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyar Péter szerint nem lesz sorkatonaság, miközben honvédelmi szakértője más véleményen van

A Fidesz-frakció szóvivője szerint világosan látszik, hogy a Tisza Párt Brüsszel háborúpárti eszméjét képviseli.

  1 órája
Németh Balázs, szóvivő, Fidesz-Frakció: "A Tisza az nem békepárti, hanem Brüsszel-párti. Márpedig pontosan tudjuk, hogy Brüsszel háborúzni akar Oroszországgal. Tehát, aki a Tiszára szavaz az valójában Brüsszelre szavaz, és az európai nagy háborúra szavaz."

Németh Balázs hozzátette: A Tisza Párt elnökéről nem hiszik el a magyar emberek azt, hogy képes lenne megakadályozni Magyarország háborúba sodródását. 

 

 

