Orbán Viktor átlépte a 1,5 milliós követői létszámot a Facebook-oldalán

Orbán Viktor megállíthatatlannak tűnik a Facebookon: egyetlen hónap alatt több mint 50 ezer új követőt szerzett, amivel átlépte a bűvös 1,5 milliós követői létszámot – írja az Index. Rámutatnak: a kormányfő ezzel teljesen egyeduralkodóvá vált a platformon. A közvélemény kutatások szerint a többség Orbán Viktort tartja a legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra 2026-ban is - mondta Deák Dániel híradónknak. Az elemző rámutatott: magyar hírességek vagy közéleti személyiségek közül senkit nem követnek annyian, mint a kormányfőt, aki a nemzetközi platformokon is egyre népszerűbb. Az X-en közel 700 ezren kísérik végig angol nyelvű bejegyzéseit.