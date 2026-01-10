Továbbra is 0 fok alatti a hőmérséklet országosan

"Elzárt település jelenleg sehol sincs az országban. Lezárt utak nincsenek az országban." - erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt az operatív törzs ülése után. Mukics Dániel elmondta: A rendkívüli időjárási körülmények miatt országszerte fennakadások voltak az áram és az ivóvíz ellátásban is.

Arról már a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár beszélt, hogy a bentlakásos szociális intézmények felkészültek a hideg időjárásra.

Az Országos Mentőszolgálat száz százalékos kapacitással üzemmel, és emellett további erők is bevonhatóak a segítségnyújtás gyanánt- számolt be róla a Mentőszolgálat főigazgatója. Csató Gábor hangsúlyozta: fontos, hogy figyeljünk egymásra és ha valaki bajba kerül ne hagyjuk magára, hanem hívjuk a 112-es segélyhívóra.