Továbbra is 0 fok alatti a hőmérséklet országosan

Szombaton helyenként még havazás és ónos eső is várható, ezért továbbra is kérnek mindenkit a fokozott óvatosságra - hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Arról már az Országos Mentőszolgálat főigazgatója beszélt, hogy jelenleg maximális kapacitással működnek és bármikor készen állnak, ha valakinek segítségre van szüksége.
"Elzárt település jelenleg sehol sincs az országban. Lezárt utak nincsenek az országban." - erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője beszélt az operatív törzs ülése után. Mukics Dániel elmondta: A rendkívüli időjárási körülmények miatt országszerte fennakadások voltak az áram és az ivóvíz ellátásban is.
Arról már a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár beszélt, hogy a bentlakásos szociális intézmények felkészültek a hideg időjárásra.
Az Országos Mentőszolgálat száz százalékos kapacitással üzemmel, és emellett további erők is bevonhatóak a segítségnyújtás gyanánt- számolt be róla a Mentőszolgálat főigazgatója. Csató Gábor hangsúlyozta: fontos, hogy figyeljünk egymásra és ha valaki bajba kerül ne hagyjuk magára, hanem hívjuk a 112-es segélyhívóra.