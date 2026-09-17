Orbán Viktor: Az év végén közösen döntünk a folytatásról

Egyéves szerződést kötött a politikai közösségével a Fidesz újjászervezésére Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Egyebek mellett erről beszélt a volt miniszterelnök a Blikk-nek adott interjújában. Elmondta azt is, hogy a választási vereség után a párt és a jobboldali politikai közösség rendbetételét tekinti legfőbb feladatának. A párt átszervezése után pedig nem kívánja elfoglalni a helyet a fiatalabb generációk elől, így az év leteltével értékelik majd a helyzetet, és közösen dönthetnek a folytatásról.

A volt miniszterelnök arra is kitért, hogy szavazóik mellett mindig is ki fognak állni. Leszögezte, hogyha az ország számára rossz döntések születnek, akkor meg fognak szólalni, kiállnak az érdekeik mellett és el fogják mondani, hogy ez nem jó. A Fidesz elnöke azt is kifejtette az interjú során, hogy mindig reagálniuk kell arra, ami az életben történik.