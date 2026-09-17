Ahol nem a költségcsökkentés a cél: a minőséget és az innovációt díjazták

Mitől lesz ma érték egy termék, egy szolgáltatás vagy akár egy kulturális teljesítmény? És hogyan tudja eldönteni a vásárló, hogy a pénzéért valóban minőséget kap? Az Érték és Minőség Nagydíj idei díjátadóján olyan vállalkozásokat, alkotókat és szolgáltatásokat ismertek el, amelyek a költségcsökkentés helyett a fejlesztésben és a hozzáadott érték növelésében látják a jövőt. De vajon a minőség üzletileg is megtérül?

Bizonytalan gazdasági helyzetben a vállalkozások számára is nagyobb a kísértés, hogy ott takarékoskodjanak, ahol rövid távon a legkevésbé fáj. Ez azonban könnyen a termék vagy a szolgáltatás minőségének rovására mehet.

A díj mögött ezért tanúsító védjegy is áll. A szervezők szerint ennek egyre nagyobb a jelentősége akkor, amikor a vásárlónak rengeteg termék közül kell eldöntenie, mi az, ami valóban azt a minőséget nyújtja, amit ígér.