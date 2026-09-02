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Energiajogász: Veszélyes játékot űz a kormány Paks II. ügyében

Tóth Máté elmondta: hiba volt a kormány részéről Oroszországot veszélyforrásként megjelölni.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Aggasztó, hogy a kormány egyszer ellenzi, máskor akarja a Paks II beruházást - jelentette ki a híradónk által megkérdezett energiajogász. 

Tóth Máté elmondta: hiba volt Oroszországot veszélyforrásként megjelölniük, ugyanis az ország egyik legnagyobb gazdasági partnere ellen beszéltek, katasztrofális lenne, ha visszalépnének a már meglévő egyezményektől. 

Az energiajogász leszögezte: mihamarabb tárgyalásokat, párbeszédet kell kezdeni, ugyanis az olaj, a gáz és az uránium jelentős része onnét érkezik. 
 

 

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