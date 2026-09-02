A Tisza Párt a gyógyszerek áfa-csökkentésében sem azt valósította meg, amit korábban megígért

Takács Péter: "Egyszer csak beszúrták a vényköteles szót, ami ugye azért probléma, mert a vényköteles gyógyszerek nagy része egyébként a TB által is támogatott és ott a betegnek nem a teljes árat kell kifizetni, hanem mondjuk csak a 10 vagy 30 százalékát, aminek az ÁFA tartalma már nyilván jóval alacsonyabb, mint egy szabad áras gyógyszernek, mint egy köptetőnek, egy orr spray-nek, egy lázcsillapítónak, ami recept nélkül is kapható. Ugye ez az egyik probléma vele. A másik kritikánk pedig az volt, hogy nem feltétlenül az ÁFA itt a jó megoldás, egyrészt mert pici, az 5 százalék nem egy nagy spórolási lehetőség, másrészt pedig nem garantált az, hogy ez a végfelhasználóhoz, magyarul a beteghez el fog jutni."