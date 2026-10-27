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Felszállás a múltba: ilyen volt a magyar repülés ikonikus óriása

A Li-2 lenyűgöző sztorija.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Li-2 volt a második világháború utáni magyar polgári légi közlekedés első repülőgépe: a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság 1946-ban ezzel a típussal indította be belföldi, majd nemzetközi járatait. Illés Peti kollégánk megmutatta a szülinapos nagy madár történetét.

 

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