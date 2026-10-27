Felszállás a múltba: ilyen volt a magyar repülés ikonikus óriása
A Li-2 lenyűgöző sztorija.
A Li-2 volt a második világháború utáni magyar polgári légi közlekedés első repülőgépe: a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság 1946-ban ezzel a típussal indította be belföldi, majd nemzetközi járatait. Illés Peti kollégánk megmutatta a szülinapos nagy madár történetét.
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