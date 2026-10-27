Teljes testet vizsgáló diagnosztika: hogyan működik az ultra-termográfia?

Nagyjából mindenki tudja, hogy aki lázas, annak meleg a homloka. Hogy akinek gyulladt egy ízülete, az meleg tapintatú, hogy a bemelegedett izmok valóban melegebbek. A szervezet hőeloszlásából ilyen alapvető megfigyelések során is le lehet vonni következtetéseket. Ha pontosítjuk a módszert és bevetünk egy olyan eszközt, amely a tenyerünknél pontosabban képes érzékelni a test egyes területeinek hőleadását, a következtetéseket is pontosabbá tehetjük. Ha pedig kombináljuk egyéb diagnosztikai eszközökkel, akkor megszületik az ultra-termográfia, egy teljes testet vizsgáló, holisztikus vizsgáló eljárás.

Hogy működik az ultra-termográfia? (Forrás: HírTV)

Hogyan zajlik az ultra-termográfia?

Ha megnézünk valakit hőkamerával, akkor minden ember más és más lesz, vagy lesznek hasonlóságok?

Milyen eltéréseket keresnek a hőtérkép elkészítése során?

Mi minősül kórosnak a hőkamera számára?

Vannak meglepő jellegzetességek? (koszorúér, szürkehályog)

Gyógyszerek nyomot tudnak hagyni a hőképen?

Ha pontosítani akarjuk a találtakat, mivel szükséges kiegészíteni a hőkamerás vizsgálatot?

Lehet az ultra-termográfiát definitív, végső vizsgálatnak használni?

Melyik volt a legemlékezetesebb eset, akinél az ultra-termográfia segített eldönteni a panaszok valódi hátterét?

Az ultra-termográfiát Szegheő Péter belgyógyász főorvos ismertette a Hír TV Napindító című műsorában.