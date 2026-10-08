Gyermekvédelem mint politikai pajzs: újságírói korlátozások a gyanúsítotti kihallgatás után

A végrehajtó hatalom és a nyilvánosság viszonyrendszere újabb éles teszthez érkezett, amikor a kabinet vezetője egy hivatalos sajtótájékoztató keretében állt a kamerák elé. Az esemény időzítése azonban szakmai vitákat generált, mivel a miniszterelnök gyanúsítotti kihallgatása után alig egy nappal került sor rá. Míg az országos figyelem a folyamatban lévő büntetőeljárás részleteire irányult, a kormányfő kizárólag a gyermekvédelem intézményrendszerének átalakításáról, valamint a bicskei otthon ügyéről beszélt, egy már augusztusban elkészült jelentésre támaszkodva.

Gyermekvédelem a jogi eljárások és a kommunikációs zárlat metszéspontjában

Ezt a stratégiát a politikai elemzők és az ellenzéki szakpolitikusok egyaránt tudatos figyelemelterelés gyanánt értékelték, hangsúlyozva, hogy a szociális szektor ügyét pajzsként használják. A tájékoztató menetét szigorú stábkontroll jellemezte: a jelenlévő televíziós munkatársak beszámolója szerint a Miniszterelnökség sajtófőnöke előzetesen instruálta őket a feltehető kérdésekről, amit a stáb az újságírók megfenyegetése formájában, nyomásgyakorlásként élt meg. A független kérdésfeltevés ilyen szintű adminisztratív korlátozása rámutat arra, hogy a hatalom egy klasszikus politikai kommunikációs trükk bevetésével próbálja menedzselni a közjogi méltóságot érintő krízist.