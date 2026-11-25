Az Országgyűlés 135 igen, 47 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett elfogadta az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét érintő módosításokat. A döntés értelmében a kétgyermekes édesanyák kedvezménye a 40. életév betöltéséig jár, emellett havi bruttó egymillió forintos jövedelmi korlátot is bevezetnek.

A korlátozás a három vagy több gyermeket nevelő anyákra, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyákra, valamint a 30 év alatti anyákra is vonatkozik. Az egymillió forintos határ feletti jövedelemrész után már adót kell fizetni.

Koncz Zsófia, korábbi családokért felelős államtitkár szerint a döntés súlyos terhet jelent az édesanyák számára.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a módosítások közel 60 ezer édesanyát érinthetnek hátrányosan, és összesen mintegy 45 milliárd forintot vonhatnak el az érintettektől.

Koncz Zsófia arra is emlékeztetett, hogy a 40 és 50 év közötti kétgyermekes édesanyák adómentességének kiterjesztése 2027-től lett volna esedékes, ám ez a terv sem valósul meg.

A döntés újabb vitát indított az adópolitikáról, hiszen a korábbi adócsökkentési ígéretek ellenére több, adóterheket növelő változtatást is elfogadtak.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok