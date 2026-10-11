Igazságtalan Magyar Péter Osztie atyával szembeni fellépése

A KDNP országgyűlési képviselője elfogadhatatlannak nevezte, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter külföldi statisztikákra hivatkozva az abortusz mellett érvelt, és összefüggést említett a nem kívánt gyermekek születése és a későbbi bűnözés között. A politikus a műsorban Magyar Péter Osztie atyával szembeni fellépését is bírálta, amelyet igazságtalannak tart.

- Egész megdöbbentő az, hogy 2026-ban Európában egy miniszterelnök ilyen típusú üzeneteket, tehát gyakorlatilag rámutat a Facebook-oldalán, hogy ennek a plébánosnak nincs helye a magyar közéletben, nemhogy a közéletben, hanem igen, ahogy Tanács Zoltán mondta, az egyházban sem. Az egyházban, amihez semmi köze a magyar miniszterelnöknek - mondta el Máthé Zsuzsa.

A KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett: nem a belvárosi plébános az első, akit Magyar Péter támad. A miniszterelnök ugyanis korábban azt közölte, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc vezette alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és felszólította a fizikus által vezetett szervezetet a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására.

Máthé Zsuzsa a Bayer Show-ban Lannert Judit 2011-ben írt blogbejegyzésére is reagált, amelyben amerikai bűnügyi statisztikai adatokra hivatkozva arról írt: a nem kívánt gyerekekből nagyobb eséllyel lesznek bűnözők, mint azokból, akiket a szülők is akartak.

- Ez a gondolatmenet, ez egészen, egészen abszurd -vélekedett a KDNP országgyűlési képviselője. Máthé Zsuzsa a Bayer Show-ban Lannert Judit 2011-ben írt blogbejegyzésére, aki szerint felháborító, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter korábban az abortusz liberalizálásának tulajdonította a kedvező tendenciákat.

A Bayer Show teljes adását vasárnap este 21.05-kor láthatják.

