Az új gyermekvédelmi törvény és az LMBTQ-jogok nagyon is összefüggnek Brüsszel szerint

Magyarországra is megérkezett az újvallás szándéka, ami relativizálja a homoszexualitás kérdéskörét és a gyerekeket célozza meg – mondta a Hír TV-nek a KDNP országgyűlési képviselője. Máthé Zsuzsa arra reagált, hogy a Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében bemutatták egy leszbikus evangélikus svéd lelkész, Johanna Wikberg könyvét, ami kiskamaszoknak szól, és a homoszexualitás, az LMBTQ és a kereszténység témakörét boncolgatja.

Brüsszel szerint Az új gyermekvédelmi törvény és az LMBTQ-jogok nagyon is összefüggnek (Forrás: Hír TV)

Keresztény és meleg, az meg hogy lehet? Ezzel a címmel jelentetett meg kiskamaszokat célzó, a homoszexualitásról szóló képregényt Johanna Wikberg, a Svéd Evangélikus Egyház felszentelt leszbikus lelkésze, aki 2021-ig a Keresztény Szivárvány Mozgalom elnöke volt. A könyvet a Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében mutatták be.

Brüsszel még többet vár az LMBTQ-jogok terén a Tisza-kormánytól

– Éveken át azt hallottuk, hogy nincs is ilyen propaganda, a genderlobbi nem létezik. Ennek ellenére néhány nappal a gyermekvédelmi törvény módosítása után egy egyházi kereteken belül szervezett programon is megjelenik a genderpropaganda – reagált a Hír TV-nek Hal Melinda klinikai szakpszichológus. Ez szerinte azért is baj, mert rendszerint az ilyen tájékoztatások nem tudományos alapon történnek.

– Van egy olyan világi, nem is tudok rá jobb szót, mint újvallás, ami alapvetően a szexuális identitás forrásvidékéhez kapcsolódik. Emögött pedig LMBTQ- és genderaktivizmus van, ami a saját képére formálja a Biblia tanításait – értékelt a KDNP országgyűlési képviselője. Máthé Zsuzsa szerint a keresztény szeretet nem azt jelenit, hogy kritikátlanul állunk bármilyen ideológiához. Ez a relativizmus diktatúrája – tette hozzá.

A képviselő úgy látja, az újvallás a gyermekeket célozza meg, erre pedig a jogi tér is megnyílt a gyermekvédelmi törvény módosításával. Magyar Péter kormányfő korábban még azt állította, hogy a törvény szigorítása nem az LMBTQ-közösségről szól.

– A Pride betiltásakor mindannyian láthattuk az LMBTQI-jogok korlátozását és a gyülekezési szabadság megsértését. Az ügy egész Európában jelentős médiavisszhangot kapott. Ezen a téren is történt néhány fontos előrelépés. Az Országgyűlés hatályon kívül helyezte a 2021-es, úgynevezett gyermekvédelmi törvény kulcsfontosságú, diszkriminatív rendelkezéseit. Júniusban pedig megtartották a Budapest Pride-ot – emlékeztetett Sophie Wilmés, az Európai Parlament alelnöke. Hangsúlyozta: az Európai Unió még többet vár el a Tisza-kormánytól.