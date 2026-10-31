Megvágnák a jóléti intézkedéseket? Nagy átrendezést hozhat a 2027-es költségvetés

Éjfél előtt nem sokkal benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét a pénzügyminiszter az Országgyűlésnek. A 2027-es büdzsé jelentős át-rendezéseket tartalmaz, miközben megvágja az Orbán-kormány jóléti intézkedéseit. Több pénz jut jövőre családi pótlékra és egészségügyre, viszont kevesebb lakástámogatásra és beruházásokra.

"Az igazságosság és a fejlődés költségvetése." - így jellemezte a miniszterelnök a 2027-es büdzsé tervezetét még a múlt héten. Az új költségvetést pár pillanattal később már mentegetni kezdte Magyar Péter.

Adóemelések és megszorítás: ez a Tisza költségvetése - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Palóc André szerint a Tisza-kormány megszorításokra épít, a gazdaságot lefojtja és munkahelyeket sodor veszélybe.

A témában kapcsoltuk Járdi Rolandot, a Világgazdaság újságíróját.