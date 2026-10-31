Rétvári Bence szerint Lannert Judit nem tudja érvényesíteni az oktatás érdekeit a kormányban

Nem tudja érvényesíteni az oktatási és gyermekügyi miniszter az érdekeit - mondta híradónknak a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence rámutatott: a Tisza-kormány 10 milliárdot szán iskolafejlesztésekre, míg az előző adminisztrációk ennek sokszorosát fordították ugyanerre a célra. A politikus szerint ennek az az oka, hogy Lannert Judit tárcavezető körül számos botrány alakult ki a közelmúltban.