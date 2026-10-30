Így röhögte el saját felszólalását a tiszás képviselő

Balogh Balázs a budapesti közvécék állapotának felméréséről beszélt, csakhogy nem tudta befejezni javaslatát, mert ő is és a többi képviselő is nevetni kezdett.

A tiszás képviselő négymillió dollárból New York-ban hallotta, hogy építettetett nyilvános mosdókat emlegetett a felszólalása közben, de igazán nem lehetett kivenni, hová szeretne kilyukadni mondandójában. Végül nem is fejezte be a felszólalását.