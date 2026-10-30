Digitális tanácsköztársaság épül

Magyarországon az igazságszolgáltatás és a politika össze van keveredve: hogy valaki bűnös, vagy nem bűnös, az nem attól függ, hogy hány lájkot, vagy nevető fejet kap, hanem attól, hogy elkövette-e, vagy sem, bizonyítható-e mindez,vagy sem.

Az eljárásokat kommenteli maga a miniszterelnök is, aki egyik napról a másikra előrevetíti azt, hogy mi fog történni, holott neki ezt nem is lenne szabad tudnia.

Digitális tanácsköztársaságot építettek ki, lájkokkal, diszlájkokkal emberek tudatát uralják. Egy darabig ez működik még, de idővel ki fog derülni, hogy ezekben az ügyekben nem történt bűncselekmény – vélekedett Nagy János.

Gyalázat október 23-án

Sokatmondó volt az a tény, hogy az európai állam-és kormányfők nem tartották fontosnak Magyar Péter személyét, a helytartók viszont megérkeztek - jelentette ki Nagy János, aki szerint nyilvánvalóvá vált: a gyarmatoknak nincs önálló külpolitikája.

Ezt mutatta a politikai vezetők távolmaradása az ünnepségről, ami egy szégyenletes dolog volt Magyarország számára – szögezte le az október 23-i ünnepség kapcsán Orbán Viktor személyi titkára.

Különösen bárdolatlan dolog volt Emmanuel Macront mindössze egy hónappal az ünnepség előtt meghívni – hívtafel rá a figyelmet Nagy János.