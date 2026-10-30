Emelkedő adók, elmaradt bérfejlesztések

A tiszás táborban egyre többen mondják, hogy nem erre szavaztak, ugyanakkor a jobboldali sajtó már a kampányban felhívta arra a figyelmet, hogy mi várható majd a Tisza Párt kormányra kerülése esetén.

Bódis Kriszta feljelentett tucatnyi kommentelőt, és bíróságra vitte ezen vélemények szerzőit. A durva megnyilvánulások kapcsán óhatatlanul is felmerült a műsorban Magyar Péter stílusa, ugyanakkor Bódis Kriszta feljelentései után Nagy Attila Tibor megvigasztalta a Hír TV nézőit.

Nagy szerint Bódis csak élt azzal a lehetőséggel, amelyre a Fidesz-kormány korábbi rendelete lehetőséget adott neki.

További részletek Komment című műsorunkban!

A műsorvezető Futó Boglárka vendégei Kohán Mátyás, Nagy-Bato Jonatán, Sarkadi-Illyés Csaba és Nagy Attila Tibor voltak.