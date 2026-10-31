Fellebbezett Varga-Bajusz Veronika letartóztatásának meghosszabbítása ellen ügyvédje.

Fellebbeztek Varga-Bajusz Veronika letartóztatásának meghosszabbítása ellen (Forrás: HírTV)

Varga-Bajusz Veronika Kiskunhalasra került

Balázs Dávid az Indexnek úgy nyilatkozott: úgy látja, a döntés nem tartalmaz olyan új, ügyfeléhez konkrétan köthető tényt, amely indokolná, miért szükséges további három hónapig fenntartani a letartóztatását. Különösen annak fényében, hogy az elrendelés óta részletes és kimerítő vallomást tett.

A védő szerint időközben a volt államtitkárt Kecskemétről Kiskunhalasra szállították át, feltehetőleg rosszabb körülmények közé.